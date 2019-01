Gol de Jô para o Corinthians teve ação de marketing escondida

Quem acompanhou o jogo que deu o título de Campeão Brasileiro ao Corinthians provavelmente questionou o significado da comemoração do jogador Jô, ao realizar o gol que deu início à grande virada da partida.

Com um movimento que parecia um passe de mágica ao tirar algo da cartola e colocar nas costas, um dos artilheiros do campeonato realizou a comemoração para divulgar a nova Sestini Magic, a mochila que parece mágica.

Segundo a marca, o produto conta com “truques” como bolso escondido nas costas, bolso com tira cartão na alça, bolso para celular com organizador de fones de ouvido e zíper especial com trava antifurto.

Assinada pela Track Brasil, agência pertencente ao grupo DDB e ABC, a ação para a marca de malas e acessórios aconteceu sob os olhares de 46 mil torcedores e reverberou instantaneamente nas redes sociais.

A TRack é a responsável pela conta publicitária da Sestini há três anos e já realizou ações com diversos influenciadores, como Fábio Porchat, Getúlio e Suelem Arrigo.

Veja a comemoração:

