Gol contrata Neymar, mas não o usa. Entenda o motivo

Um dos garotos-propaganda mais presentes na publicidade é Neymar Jr. Famoso pelas suas habilidades com a bola e “ousadia”, o jogador protagoniza ainda mais campanhas em ano de Copa. Requisitado por diversas marcas, a Gol resolveu valorizar o tempo do craque para um campeonato tão importante e ao invés de usá-lo nos filmes de seu contrato, convidou o sósia e seus “parsas” para participarem.

Lançada nesta sexta-feira (13) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a campanha que anuncia a empresa como Transportadora Oficial da Seleção contempla diversos filmes e peças.

Pensada pela AlmapBBDO, a estratégia trabalhou dois pontos fundamentais: a importância que a GOL dá ao tempo melhor aproveitado de cada um dos seus clientes, em continuidade às ações da #NovaGOL e o patrocínio da empresa à Seleção Brasileira.

“Mais do que transportar o maior número de passageiros por ano no país, a Gol acredita em tempo bem aproveitado. Usar o tempo do Neymar de forma inteligente, foi o jeito que encontramos de estarmos todos juntos com a Seleção e fazer a torcida gritar muito o nosso nome”, explica Mauricio Parise, diretor de marketing da GOL.

Para substituir o craque na campanha, foram escalados: Gabriel Lucas, o sósia oficial, Gil Cebola, um dos famosos “parças”, Alan, atual camisa 10 da Seleção sub-17 e, quem sabe, o “futuro Neymar”, e um bebê que leva o mesmo nome do craque.

Confira abaixo os vídeos:

Além dos seis filmes, foram desenvolvidas diferentes peças para mídia online e offiline, que destacam os principais serviços oferecidos da aviação para otimizar o tempo e dar mais conforto aos seus passageiros, como o Selfie Check-in, TV Ao Vivo gratuita para não perder nenhum lance, internet a bordo, Gol+Conforto e o programa de fidelidade Smiles, com benefícios exclusivos.

Confira algumas delas:

Campanha da Gol com Neymar: aquecimento para Copa do Mundo Campanha da Gol com Neymar: aquecimento para Copa do Mundo

Campanha da Gol com Neymar: aquecimento para Copa do Mundo Campanha da Gol com Neymar: aquecimento para Copa do Mundo

“Ao contratar o Neymar e não usar, para que ele possa treinar, materializamos a proposta da marca também na comunicação. Isso tudo sem deixar de explorar todos os serviços que sustentam essa ideia durante a experiência de viagem Gol”, analisou João Gabriel Fernandes, vice-presidente de planejamento da AlmapBBDO.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.