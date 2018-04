Gisele Bündchen aparece de cabelos curtos em nova campanha da Vivara

São Paulo – Os famosos cabelos loiros e longos de Gisele Bündchen podem ter se despedido. Quer dizer, continuam loiros. Mas agora, curtos.

A dica apareceu no Instagram do maquiador Daniel Hernandez. Ele postou duas fotos. Uma ao lado da modelo e outra com uma foto em preto e branco só de Gisele.

Segundo as legendas da foto, o trabalho em questão seria para uma nova campanha da Vivara.

A modelo trabalha com a marca de joias há anos.

Talvez o cabelo curto seja apenas um penteado: as madeixas continuam ali, mas escondidas.

Contudo, a foto de Hernandez com um tesoura ao lado de Gisele indica que sim, a mudança no cabelo é real.

@gisele ✨💇🏼‍♀️✨ A post shared by Daniel Hernandez (@danielhernandezdh) on Apr 2, 2018 at 5:13pm PDT

A foto de Gisele de cabelo curto, na altura do ombro, também apareceu no Instagram da Vivara.