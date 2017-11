Giraffas responde Mc e Burger King: vai dar fritas de graça

São Paulo – Primeiro, McDonald’s e Burger King transformaram a Black Friday brasileira em uma “batalha de batatas fritas”.

O Mc prometeu refil (pague 1, leve 2) de batatas fritas com sua embalagem especial (preta em vez de vermelha).

Já o Burger King transformou sua batata média em um balde de fritas em alguns de seus combos.

Agora, a marca Giraffas, que adora brincar com as concorrentes americanas, resolveu entrar no jogo e elevou as apostas: vai dar fritas de graça aos consumidores.

A ação acontecerá somente amanhã (24), a partir das 15h, no restaurante da marca no Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo.

Para retirar o presente, bastará pedir no balcão a porção média de fritas.

A marca vai dar fritas enquanto durarem os estoques da loja. A ação será realizada em parceria com a agência Peppery.