Gillette leva torcedores para ver Seleção dentro do campo

São Paulo – A Gillette, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, vai proporcionar uma experiência interessante a quatro torcedores (com acompanhante) que demonstrarem sua paixão pelo Brasil. A promoção #jogaJunto, que tem o apoio do canal Esporte Interativo e da agência de marketing esportivo Koch Tavares, vai oferecer um dia especial aos ganhadores, incluindo viagem, hospedagem no mesmo hotel da Seleção Brasileira, visita ao vestiário antes do jogo e entrada do time em campo.

A iniciativa será realizada durante o Gillette Brazil Global Tour nos amistosos da Seleção contra Panamá e Sérvia, dias 03 e 06 de junho, no estádio Serra Dourada (Goiânia) e no Morumbi (São Paulo), respectivamente. Além disso, quando a bola rolar, os torcedores assistirão a partida dentro do campo e poderão ficar na zona mista, área em que os jogadores concedem entrevistas à imprensa.

A promoção acontecerá no Facebook Oficial da Gillette Brasil. Os seguidores da fanpage (facebook/gillettebrasil) deverão enviar uma frase que retrate o tema: “Mostre que você é feito de nervos de aço e apaixonado pela Seleção Brasileira”. Serão escolhidas quatro frases mais impactantes – duas para cada jogo – e os ganhadores poderão levar um acompanhante. O envio das frases pode ser feito até o dia 11 de maio e a divulgação dos ganhadores acontecerá no dia 26 do mesmo mês.