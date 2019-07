Gigante do varejo é acusada de “body-shaming“ por dizeres em prato

São Paulo – A varejista Macy´s, uma das mais tradicionais lojas de departamento norte-americanas, foi acusada de “body-shaming“, expressão em inglês usada para designar a imposição de padrões de beleza, que geram “vergonha do próprio corpo”.

A polêmica começou quando uma cliente da loja postou nas redes sociais a foto de um conjunto de pratos que associava o tamanho das porções a diferentes medidas de calça jeans.

Os dizeres sugeriam que quanto menos uma pessoa come, mais magra é e, por isso, pode usar modelos de calça skinny, associado ao menor círculo desenhado no prato.

Do contrário, quanto mais uma pessoa come, maior a chance de engordar e usar “jeans para mamãe” (mom jeans), representado pelo maior círculo.

A foto rapidamente viralizou nas redes sociais e vários usuários criticaram o produto por entender que ele induzia os comensais a reduzir suas porções de alimento para usar calças de menor numeração.

O caso ganhou força quando a atriz e ativista britânica Jameela Jamil (famosa por seu papel na série “The Good Place”, da Netflix) compartilhou a imagem na sua conta pessoal no Twitter no último domingo (21).

Ontem, em resposta ao post da atriz, a Macy´s fez uma retratação pública e informou que removeu todos os jogos de pratos de suas lojas nos EUA.

Fuck these plates. Fuck these plates to hell @Macys https://t.co/BNOmGszf03

— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) July 22, 2019