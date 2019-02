Garoto lança Talento orgânico, sem lactose e vegano

São Paulo – De olho em um público, cada vez maior, que busca produtos orgânicos e sem lactose ou glúten, a Garoto lança nesse mês uma nova linha para o chocolate Talento.

Batizada de Terruá, ela traz quatro novos sabores: Açúcar de coco, Açaí, Maracujá e Cupuaçu. Os chocolates variam de 38% a 70% em teor de cacau. A informação foi passada em primeira mão ao site EXAME.

Os sabores peculiares não são as únicas novidades do lançamento. Os chocolates são elaborados com cacau orgânico e 100% originário da Mata Atlântica (informações destacadas nas embalagens) e não têm glúten e lactose. A embalagem do chocolate também destaca que ele é vegano.

A ideia da marca é atrair consumidores interessados em produtos que trazem valores como “saudável”, “orgânico” e “brasileiro”.

Os quatro chocolates serão vendidos em edições limitadas. A versão de 50g terá preço sugerido de R$ 14,99. A versão de 60g, R$ 19,99.

Confira:

Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico

Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico

Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico Lançamento da Garoto: Talento na versão chocolate orgânico