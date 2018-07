Gafe: outdoor de aprovados no vestibular usa Natalie Portman careca

Beatriz Olivetti, do AdNews

Por Beatriz Olivetti, do AdNews

Outdoors com propagandas de cursos pré-vestibulares são muito comuns nas cidades brasileiras. Concebidos de maneira padronizada, eles geralmente apresentam diversos estudantes com os cabelos raspados e os rostos pintados em referência às carreiras escolhidas. Mas, dessa vez, um colégio foi além e fez uma montagem com a atriz Natalie Portman em um desses cartazes.

A peça publicitária do colégio Da Vinci retrata supostos calouros de universidades. Porém, o maior problema do anúncio foi a inexplicável aparição da atriz israelense, quando raspou o cabelo para o filme “V de Vingança”, com a sigla “VET” em sua testa em referência ao curso de medicina veterinária.

Motivo de diversos comentários curiosos nas redes sociais, o colégio, ciente da gafe, desculpou-se publicamente e encerrou o anúncio na semana passada. Após o post da escola, diversos internautas fizeram brincadeiras com o ocorrido.

Confira abaixo a retratação:

