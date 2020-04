Gabriela Pugliesi perde patrocínios e seguidores após furar quarentena

Na noite de sábado, 25, a influenciadora Gabriela Pugliesi promoveu uma festa com alguns amigos em sua casa e postou vídeos do momento em suas redes sociais.

Os seguidores a criticaram por furar a quarentena e ir contra as recomendações de isolamente social da Organização Mundial da Saúde para conter a pandemia do novo coronavírus.

Na ocasião, os patrocionadores foram cobrados e se manifestaram encerrando contratos.

O aplicativo de entregas Rappi informa “que por ser contra qualquer atitude que não siga as recomendações de distanciamento social suspendeu as ações em parceria com a influenciadora em questão”.

A empresa de alimentação saudável Liv Up informa que “não apoia ou incentiva qualquer tipo de atitude que possa colocar em risco a saúde e o bem estar de qualquer pessoa e confirma que suspendeu todas as ações previstas e programadas com a influenciadora Gabriela Pugliesi, além de manter a postura semelhante com qualquer outro parceiro ou situação simular que venha a ocorrer”. As marca de bebidas Desinchá adotou postura semelhante.

O Grupo Hope, de vestuário íntimo, afirmou que as atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social não são apoiadas. “Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas”.

Outras empresas como Kopenhagen, BTG Pactual e Fazenda Futuro também se manifestaram contra a posutra da influenciadora, apesar de ter seus contratos de parceria encerrados antes mesmo do ocorrido.

A festa particular ocasionou também a perda de cerca de 150 mil seguidores no Instagram.

A influencer foi uma das primeiras famosas a contrair a covid-19 no Brasil, no casamento da sua irmã, Marcella Mineli, com Marcelo Bezerra de Menezes. Um dos padrinhos havia voltado do exterior infectado, espalhando para outros convidados.