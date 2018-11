Fruittella lança sua primeira versão sem açúcar no Brasil

Quem nunca desejou devorar aquele pacote da sua bala favorita sem culpa? Relaxar e se permitir um doce depois de um dia corrido? Pensando nisso, Fruittella apresenta sua primeira linha de balas sem adição de açúcar no mercado brasileiro.

Fruittella Life é a novidade da marca neste ano e promete o mesmo sabor, cremosidade e intensidade de suas já conhecidas balas, só que agora de forma mais saudável e mais natural. O lançamento chega às prateleiras no preço sugerido de R$3,00 e nos clássicos sabores creme com morango e caramelo, e no novo sabor espresso, que conta com o aroma e sofisticação do café.

Para se manter fiel aos sabores adocicados de seus produtos, a marca substituiu o açúcar por uma combinação de adoçantes naturais que proporcionaram a redução calórica de 35% em relação à versão tradicional, sem perder a cremosidade do leite que continua presente em sua fórmula.

O objetivo da marca é trazer para o consumidor o prazer de degustar um doce sem culpa em uma embalagem fácil de carregar. Com o lançamento, a marca espera conquistar os consumidores que buscam opções mais saudáveis.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.