Fracasso épico da Coca-Cola, “New Coke” está de volta — graças à Netflix

Coca-Cola está se juntando ao elenco da popular série da Netflix, “Stranger Things”. A empresa de bebidas com sede em Atlanta vai relançar a tão criticada New Coke por um período limitado durante o verão no hemisfério norte, logo antes da terceira temporada da série “Stranger Things”.

A história se passa em 1985, mesmo ano em que a Coca-Cola tentou empurrar uma nova fórmula do refrigerante sobre os consumidores. E a New Coke vai ser vista em cenas da próxima temporada, disseram as empresas na terça-feira.

A Netflix disse que não aceitou nenhum pagamento da Coca-Cola para a inserção do produto e que os criadores Ross e Matt Duffer conceberam a ideia por conta própria. Já a fabricante de refrigerantes vai ajudar a promover a série imprimindo a marca de “Stranger Things” em garrafas e latas.

A Netflix se tornou um império do setor de vídeo, com valor de mercado de mais de US$ 150 bilhões, oferecendo aos usuários uma alternativa aos serviços de TV a cabo ou via satélite, sem comerciais. Mas a empresa começou a testar parcerias com grandes empresas sem ter que vender espaço publicitário tradicional.

“É uma nova área para nós”, disse Barry Smyth, diretor de marketing global da Netflix, em entrevista. “Não estamos fazendo isso por receita. Estamos fazendo isso para criar boas experiências para os assinantes, até o ponto em que a expressão criativa de um programa possa ter o apoio do trabalho em conjunto com uma marca. ”

“Stranger Things” é a série original mais popular da Netflix, de acordo com dados de institutos de pesquisa externos, e está sendo usada pela empresa para experimentar novas oportunidades de negócios. A fabricante de briquedos Hasbro lançou a versão “Stranger Things” do jogo de tabuleiro Monopoly. E a varejista de roupas Hot Topic está vendendo camisetas e moletons com a marca da série.

A Netflix não tem planos de exibir comerciais tradicionais durante seus programas, mas já fez inserções de produtos de consumo nos enredos de seus filmes e séries. Os personagens de “Stranger Things” comem Kentucky Fried Chicken na segunda temporada, enquanto os sanduíches da Subway são vistos na comédia romântica “Para Todos os Garotos que já Amei”.

Os produtos da Coca-Cola já apareceram mais de dez vezes em “Stranger Things”, um drama adolescente ambientado em uma pequena cidade do estado americano de Indiana durante os anos 80. A Coca-Cola disse que estudou formas de integrar ainda mais seus produtos ao programa, sem que isso tenha uma aparência forçada.

A gigante do setor de bebidas lançou a New Coke em abril de 1985 para conter a queda da fatia de mercado. Mas enfrentou forte resistência de consumidores, que inundaram a empresa com cartas e telefonemas. O recuo veio 79 dias depois, com o anúncio de que a fórmula original do refrigerante seria relançada.

As ambições da Coca-Cola são mais modestas desta vez. A empresa vai vender um pequeno lote de latas da New Coke e garrafas com a marca “Stranger Things” em seu website. Máquinas de venda automática também com a marca da série serão instaladas em cidades selecionadas para oferecer latas de Coca-Cola tradicional com o design original e um logotipo “Stranger Things”.

“O verão de 1985 foi um grande momento para nós, e trazer de volta a New Coke de forma limitada vai gerar burburinho e discussão”, disse Stuart Kronauge, presidente da unidade de bebidas gaseificadas da Coca-Cola na América do Norte. “Isso é bom para nós e é bom para ’Stranger Things’.”