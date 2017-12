Fox resgata emoção de mundiais históricos em filme para a Copa

A campanha traduz o sentimento e a expectativa do brasileiro pelo Mundial, com depoimentos reais de pessoas dos países que perderam as cinco finais de Copa para o Brasil: Suécia, República Tcheca, Itália e Alemanha. Os relatos são intercalados com o bordado de cada uma das estrelas da camisa oficial da seleção, resgatando a emoção dos mundiais históricos.

“Queremos convidar os torcedores a se juntarem a nós em uma corrente de otimismo e autoconfiança. Nossa Seleção é a única pentacampeã em Copas do Mundo e conhece a competição como ninguém. Quando o Brasil joga o que sabe, traz sempre muita alegria para os brasileiros”, conta Patrícia Esteves, Diretora de Marketing do FOX Sports.

O Fox Sports é emissora licenciada da Copa do Mundo FIFA 2018tm e transmitirá todas as 64 partidas da competição, diretamente da Rússia. Durante toda a transmissão, o canal vai fazer ações de engajamento com telespectadores e talentos com #JogaOQueSabe.

Confira o primeiro filme da campanha:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.