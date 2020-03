Ford tira do ar comerciais de carros e faz campanha sobre coronavírus

Nos Estados Unidos, a fabricante de veículos Ford tirou do ar todos os comerciais que focam na venda de carros e os substituiu por uma campanha com a resposta da companhia sobre novo coronavírus.

As peças foram produzidas quando que os executivos da marca perceberam que os planos tradicionais de marketing não funcionariam em um contexto no qual a pandemia do coronavírus domina a comunicação.

“Na quinta passada, ficou claro que estávamos em um ponto no qual prevemos que a típica mensagem no mercado não vai funcionar mais da mesma forma”, diz Matt VanDyke, diretor de marketing da Ford Motor Co.

As peças publicitárias produzidas buscam mostrar como a marca já sobreviveu em outros momentos de crise em mais de cem anos de história.

Além disso, anuncia que os clientes do braço de financiamento do anunciante, Ford Credit, “podem mudar a data de vencimento do pagamento ou atrasá-lo”, como informa um comunicado da companhia.

A Ford também está doando dinheiro para apoiar programas de alimentação para crianças que não estão indo para a escola. E lançando um programa de emergência para ajudar estudantes com dificuldade financeira a chegar em casa após o fechamento abrupto de universidades.

Os comerciais foram desenvolvidos pela W+K Nova York.