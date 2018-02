Ford Mustang chega ao Brasil pela 1ª vez

São Paulo – O Ford Mustang é um dos carros mais icônicos de todos os tempos. Agora, pela primeira vez, será vendido no Brasil.

A Ford divulgou essa semana o comercial “Trovão”, que apresenta a chegada do Mustang ao País e fala do “despertar” do carro, associando sua potência e beleza às forças da natureza.

O carro está em pré-venda, que vai até o final de março, no site da Ford.

A marca ainda promete um presente para os primeiros compradores brasileiros: um capacete produzido em edição limitada, assinado pelo piloto Dan Gurney.

O comercial foi criado pela agência GTB Brasi.

Assista: