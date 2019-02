Ford abre queixa em delegacia contra comercial da Nissan

São Paulo – Nesta quinta-feira (22) a Ford registrou queixa contra o comercial da Nissan de seu Tiida na delegacia regional de São José dos Pinhais (PR), onde tem fábrica.

A reclamação amplia o ringue da briga das marcas, que já se degladiam pela autorização de veiculação de suas peças via Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

Nenhuma das duas montadoras se pronunciou até o momento sobre o novo capítulo da disputa que promete abrir um precedente ruim, tirando da esfera regulatória do Conar as decisões sobre equilíbrio da concorrência no meio publicitário.

A Nissan anunciou que emitirá uma declaração até o meio da tarde desta sexta-feira (22) para responder às acusações de concorrência desleal, uso indevido da marca e ridicularização dos funcionários da Ford.

O filme questionado na queixa atual imita os funcionários da montadora americana e satiriza os compradores da marca Ford, dizendo que pagam valores superior por potencias de motor menores, oferecidas com vantagem pela Nissan.

Com informações do jornal O Estado de São Paulo.

Assista ao comercial