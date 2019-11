Fim da Vila Olímpica? Airbnb oferecerá acomodações a partir da Tóquio-2020

Londres — O Airbnb fechou um acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), que se estenderá da Olimpíada de Tóquio no ano que vem até 2028, concebido para ajudar a reduzir os custos associados com a realização do evento.

A empresa disse que a parceria com o COI cobrirá cinco Olimpíadas e Paralimpíadas ao longo dos próximos nove anos, mas os detalhes financeiros do acordo não foram revelados.

Este período inclui a Olimpíada de Paris em 2024 e de Los Angeles em 2028, além dos Jogos de Inverno de Pequim em 2022 e de Milão quatro anos mais tarde.

O presidente do COI, Thomas Bach, disse que a parceria não substituirá a tradicional Vila Olímpica que abriga os atletas, mas será uma garantia de acomodação para visitantes, familiares de atletas e dirigentes, e reduzirá a necessidade de se construir novos hotéis.

“Um dos objetivos da agenda é tornar os Jogos Olímpicos mais factíveis e mais sustentáveis”, disse Bach em um evento realizado em Londres para anunciar a parceria.

“Nisso esta parceria ajudará muito, porque oferecerá acomodações que reduzirão os custos para os organizadores dos Jogos Olímpicos e todos os envolvidos”.

O acordo deve ajudar os moradores locais a desfrutarem mais dos benefícios de se sediar uma Olimpíada e diminuir a resistência que levou diversas cidades a desistirem do processo de escolha da sede do evento nos últimos anos.