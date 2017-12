Fifa paga viagem à Rússia para quem criar melhor frase de ônibus

Participar de uma Copa é o sonho de milhões de pessoas em todo o mundo, porém pelos milhares de dólares necessários para estar lá essa é uma experiência que pouquíssimas pessoas no mundo podem ter. Para democratizar e movimentar a página oficial da próxima edição sediada na Rússia, a Fifa em parceria com a Hyundai premiará 32 torcedores que criarem as melhores frases para as equipes com um “Open Copa” que permitirá os vencedores curtirem o evento com tudo pago.

Com a missão de inventar uma frase “original, significativa e digna de ser exibida no ônibus oficial da equipe”, a promoção acontece até o dia 28 de fevereiro de 2018. Depois da fase de inscrições, a própria entidade avaliará as melhores e abrirá uma votação popular de 16 de abril a 4 de maio. Para cadastrar sua ideia e torcer para ser um dos campeões anunciados em 14 de maio basta entrar nesta seção do site oficial da competição.

Para dar mais chances aos participantes, a instituição liberou que sejam criados lemas para qualquer equipe que jogará o campeonato e não apenas para o país onde a pessoa nasceu. Dessa maneira, será permitido propor 32 assinaturas diferentes, aumentando as possibilidades de vitória.

É a primeira vez que uma campanha desse tipo ocorre na Copa. Em 2014, o transporte oficial do Brasil tematizado por lemas pré-escolhidas pela Fifa como “Preparem-se, o hexa está chegando!”, “Engata a 6ª, Brasil!” e “Não na nossa casa!!!”, não deram tanta sorte. Será que dessa vez as novas recomendações de torcedores de todo o globo trarão mais sorte para a nossa Seleção?