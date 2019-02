Fiat apresenta campanha para o Linea

São Paulo – Com a assinatura Linea 2012. Um sedan de respeito, a Fiat apresenta o filme da campanha que lança o Linea 2012.

Criada pela Agência Fiat, que reúne profissionais da Leo Burnett Tailor Made e AgênciaClick Isobar, a comunicação tem o objetivo de mostrar a nova linha do modelo, com novos itens de série.

Com duração de 30 segundos, o filme começa com a apresentação do conceito Coisas que deixam você com uma cara mais respeitável e segue com uma série de referências como terno, gravata, óculos, gola engomada, cartão de visita.