São Paulo – Querida entre os consumidores brasileiros, a Ferrero agora tem um espaço próprio no País. A loja foi criada em parceria com o Grupo Pão de Açúcar. A unidade fica em São Paulo, no Extra Itaim Bibi.

Na loja, a marca vende três de seus produtos: Ferrero Rocher, Raffaello e Collection.

Há opções onde o cliente pode montar uma caixa de presente, escolhendo os bombons que deseja e, depois, personalizando a embalagem com mensagens. O método é chamado de “pic and mix”.

Confira:

Ferrero: primeira loja no Brasil, em São Paulo Ferrero: primeira loja no Brasil, em São Paulo