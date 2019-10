Fãs poderão cantar igual ao Axl Rose em ação da Sky

São Paulo – Os fãs da banda de rock Guns N’ Roses poderão cantar como o vocalista da banda Axl Rose. Isso porque a operadora de TV por assinatura SKY, patrocinadora oficial do show, montou uma tenda especial para o evento, que será realizado nesta sexta-feira, na Arena Anhembi, em São Paulo.

Elaborado em parceria com a agência Aktuellmixx, o estande consiste em um espaço cenográfico onde os fãs poderão escolher trechos entre cinco canções da banda, estipulada por uma lista que estará no local, para soltar a voz.

O inusitado, porém, é que conforme as pessoas comecem a cantar, um recurso tecnológico possibilitará que a voz do fã alcance o mesmo tom agudo – e famoso – que Axl Rose, vocalista da banda, faz em todas as suas apresentações.

Para eternizar a campanha, a Sky irá filmar todos os participantes cantando e, posteriormente, postará um vídeo no YouTube e Facebook.