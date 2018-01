Famosos aderem à moda de anunciar gravidez por post patrocinado

São Paulo – O cantor Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram, neste sábado, que terão mais um bebê. Por meio de um post patrocinado pela Clearblue e segurando um teste de gravidez da empresa, os jovens contaram a novidade aos seguidores nas rede social.

Entre as hashtags usadas na publicação estão #clearblue, #maternidade e #ad. A última abreviação da palavra advertising (propaganda em inglês).

Até a publicação desta matéria, o post no Facebook do cantor tinha mais de 290 mil curtidas e 9 mil compartilhamentos. Gusttavo Lima tem cerca de 12 milhões de seguidores no Facebook e 10 milhões de seguidores no Instagram.

Não é a primeira vez que famosos anunciam que estão esperando um bebê por meio de posts patrocinados. No ano passado, Thais Fersoza e Michel Teló também usaram o Instagram para anunciar a segunda gravidez da atriz.

Quem também anunciou a gravidez da mesma maneira foi a atriz Juliana Didone.

“Recebi a notícia através do teste Clearblue, e compartilho essa alegria com todos, dando início, novata, nessa viagem mágica bela e misteriosa! Bons pensamentos e vibrações nessa página da evolução!”, escreveu a atriz no Facebook, em outubro do ano passado.