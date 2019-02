Facebook aponta os jogadores mais populares da Copa América

São Paulo – A Copa América 2015 começa esta semana no Chile e promete ser uma das maiores conversas do ano no Facebook, por toda a América Latina.

Para aquecer, a rede social analisou as páginas oficiais dos jogadores para descobrir quais são os mais admirados em cada país da região.

O argentino Lionel Messi é o jogador mais popular entre 13 dos 20 países analisados, incluindo Argentina, Equador, Paraguai, Venezuela e toda a América Central, com exceção da Costa Risca, onde o colombiano James Rodríguez supera o argentino.

Neymar é o favorito no Brasil, Alexis Sánchez no Chile, Paolo Guerrero no Peru, James Rodríguez na Colômbia e Edinson Cavan no Uruguai.

O Facebook está trabalhando para que os torcedores encontrem na plataforma o melhor conteúdo de amigos, seleções, jogadores e meios de comunicação. Esta semana, foi lançada uma coleção de stickers animados para que cada país apoie sua seleção no Messenger.

Veja abaixo: