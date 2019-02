Fábio Porchat interpreta atendente de call center feliz

São Paulo – A segunda fase da campanha digital da G4 Solutions, empresa desenvolvedora de soluções para call center, com a personagem Gorete, interpretada pelo multifacetado Fábio Porchat, entra no ar hoje, 17 de setembro, durante a 11º edição do Conarec 2013 (Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente).

No filme assinado pela LP 360ª e pela Coletiva, Gorete volta à cena mais feliz, menos estressada e trabalhando em um novo call center.

Durante conversa com uma amiga que permanece na empresa anterior, a operadora conta, de forma divertida, como executa agora seu atendimento de maneira mais ágil e eficiente, por causa da tecnologia Contact Studio, da G4 Solutions.

Com muito bom humor, o filme mostra o outro lado dos conhecidos problemas de atendimento nos call centers.

O intuito é revelar que grande parte dos inconvenientes gerados no contato dos consumidores com os atendentes podem ser evitados com a otimização dos sistemas e dos processos nas operações.

O objetivo em criar uma campanha bem-humorada para um sério problema. Queremos mostrar que existe solução para os atuais dilemas das operações de call center. Treinamento é importante, mas é preciso ir além. A solução exige investimento em tecnologia e na otimização dos sistemas, explica Erik Mazzei, diretor de marketing e vendas da G4 Solutions.

Veja o vídeo:

//www.youtube.com/embed/gZl7L_QaeyI