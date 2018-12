Faber-Castell recria sucesso “Aquarela” para falar de diversidade racial

São Paulo – “Numa folha qualquer, eu desenho a Carol e o Marcelo…e com dois ou três lápis eu faço a cor do Anselmo…” A Faber-Castell revisitou seu comercial ícone com o sucesso “Aquarela” do compositor Toquinho para falar de diversidade racial em nova campanha.

A música foi adaptada em parceria com o compositor para lançar a coleção Caras & Cores, que estimula as crianças a criar diferentes tons de pele e refletir sobre a diversidade de cores brasileiras.

No filme de 1 minuto, as crianças desenham e pintam seus amiguinhos em todos os tons de pele da nova coleção, que traz três lápis com duas cores diferentes em cada ponta que, somadas, dão um total de seis tons que podem ser combinados entre si.

“O objetivo está em estimular os pequenos no processo de autoexpressão ainda na infância, contribuindo para a formação de uma sociedade com mais respeito e diversidade”, diz a marca em nota.

A campanha foi criada pela DAVID SP e contou também com a consultoria do coletivo MOOC. Confira abaixo: