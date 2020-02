Fã de Anitta pode conhecer a cantora e participar de trio elétrico

Após lançar a gim tônica Skol Beats GT, segunda marca da linha feita em parceira com a cantora Anitta, a fabricante de bebidas Ambev aposta numa promoção de Carnaval em parceria com o aplicativo de relacionamento Tinder.

Para participar é preciso encontrar o perfil de Anitta com BEATS GT no Tinder e dar um match. Em seguida, a pessoa vai receber uma mensagem para se cadastrar na promoção. Depois de feito o cadastro, é só esperar o número o sorteio.

A ação é válida até o dia 26 de fevereiro. Serão escolhidos dois ganhadores, maiores de 18 anos, um para o show no Rio de Janeiro (dia 29/2) e outro para a apresentação em São Paulo (em 1/3).

“Quem não gostaria de ter um encontro com a Anitta? Agora, com a Beats GT isso é possível”, afirmou Gabriela Gallo, gerente de marketing de Skol Beats.

Aposta

A Skol Beats GT é uma reação da Ambev ao crescimento do consumo de gim. No mundo, as vendas do gim cresceram 18%, entre 2018 e 2019, de acordo com a consultoria especializada no setor de bebidas IWSR.

A expectativa é que o Brasil tenha um avanço de 27,5% no consumo da bebida nos próximos cinco anos, especialmente por causa do drink feito à base de gim e tônica.

Nos últimos anos, destilados e bebidas mistas ganharam força no Carnaval. A Catuaba Selvagem, por exemplo, se consolidou em 2017 e 2018 e motivou novos investimentos de empresas como a Ambev.

Para este ano, grandes redes varejistas, como o Grupo Pão de Açúcar espera um crescimento de 20% nas vendas de bebidas alcoólicas mistas durante o Carnaval.