Exército da Suécia lança campanha em apoio à comunidade LGBTI+

São Paulo – A Suécia é considerada um dos países que mais garantem a igualdade de direitos para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. O país descriminalizou a homossexualidade em 1944 e reconheceu as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo em 2009. Agora, o exército sueco também fez questão de deixar claro que defende todo tipo de identidade de gênero.

No mês em que o país recebeu o evento internacional Europride, que reúne espetáculos de arte, debates, seminários, música e muita festa, as Forças Armadas Suecas compartilharam nas redes sociais uma campanha em apoio aos LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras identidades de gênero e sexualidade não contempladas na atual sigla adotada representadas pelo “+”).

No post, um homem e uma mulher devidamente fardados têm o rosto pintado com as cores da bandeira do movimento (roxo azul, verde, amarelo, laranja e vermelho), semelhantes às do arco-íris. E traz o dizer: “We don’t always march straight”. Ao pé da letra, significaria algo como “Nós nem sempre marchamos reto”, mas que na verdade é um trocadilho onde a palavra “straight” faz referência à heterossexualidade.

WE DON'T ALWAYS MARCH STRAIGHT. Men oavsett när eller var vi marscherar står vi alltid upp för din rätt att leva som du vill, med den du vill. Läs mer: https://t.co/bSBtWpUIjK #svfm #EuroPride pic.twitter.com/cMRH4vctRG — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) July 30, 2018

E a mensagem continua: “Não importa quando ou onde marchamos, sempre defendemos seu direito de viver da maneira que você quiser com quem você quiser.”

A investida segue uma campanha semelhante realizada no ano passado, quando os militares suecos postaram uma imagem de um par de botas militares com cadarços na cor dos arco-íris. “Estamos preparados para percorrer todo o caminho”, dizia a legenda. “Seu direito de viver do jeito que você quer com quem você quer é o nosso dever de defender.”