Ex-ladrões de Wi-Fi da Vivo agora roubam tomadas

São paulo – Com o objetivo de divulgar o Multivivo, serviço exclusivo da Vivo que permite ao cliente conectar a internet do smarphone, tablet e notebook em um único plano, a operadora traz de volta à TV novos filmes protagonizados pelo casal cara de pau em busca de conexão.

Nos primeiros filmes da campanha, criada pela Africa, a dupla utilizava o wi-fi de uma pizzaria e de uma academia. Agora, eles mostrarão que não dependem mais da internet alheia, pois possuem Multivivo, mas continuam utilizando os estabelecimentos. No caso do filme, eles aproveitam a tomada do estabelecimento.

Os filmes continuam com uma abordagem bem humorada para o público se identificar com as situações e, agora, trarão uma novidade nesta história que estamos contando afirma Cristina Duclos, diretora de Imagem e Comunicação da Vivo.

A campanha da Africa é baseada no insight de que muitas pessoas utilizam seus dispositivos móveis para acessar a Internet apenas por redes Wi-Fi, ficando limitados pelo serviço em algumas ocasiões. A produção será veiculada até o fim do ano em rede nacional, na TV a cabo. Nas próximas semanas, novos filmes com o casal serão lançados.

Confira:

//www.youtube.com/embed/PZg3p1NeKA4?feature=player_embedded