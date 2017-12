Este é o comercial mais sensual que você verá neste Natal

Famílias felizes, mesa farta, presentes e um clima único marcam as campanhas de Natal, algumas delas com uma carga de emoção interessante e outras com fórmulas já esgotadas para o público. Esqueça tudo isso no vídeo que você verá abaixo.

A loja londrina de lingeries Coco De Mer resolveu fazer um comercial bastante erotizado e divertido para promover seus produtos neste período natalino. O clipe conta com uma espécie de paródia da tradicional canção “12 Days of Christmas” e teve a participação do renomado fotógrafo Rankin. Confira:

