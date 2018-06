Este comercial incrível da Coca-Cola foi dirigido pelo goleiro da Islândia

São Paulo – O goleiro da seleção da Islândia, Hannes Thór Halldórsson, brilhou neste sábado durante a primeira partida da primeira participação do país em uma Copa do Mundo de Futebol.

Contra a Argentina, Halldórsson fez uma belas defesas, inclusive diante do pênalti batido por Lionel Messi, e o jogo terminou empatado. Foi, ainda, considerado pela Fifa como o melhor jogador em campo.

Fora dos gramados, Halldórsson também marcou um golaço como diretor da peça publicitária da Coca-Cola que está no ar na Islândia durante a Copa do Mundo 2018, um dos mais caros já feitos pela empresa no país.

O comercial, intitulado “Saman” (“Juntos”, em português) é espetacular traz à tona o que se tornou a marca registrada dos islandeses no futebol: o canto inspirado nas tradições vikings e que consiste em batidas e palmas coordenadas.

Veja o vídeo abaixo:

Halldórsson tem 34 anos e hoje atua profissionalmente como jogador de futebol no Rander FC, na Dinamarca. Em entrevista ao site islandês Iceland Monitor, contou ter recebido o convite da Coca-Cola para fazer parte do projeto no dia seguinte em que a seleção islandesa se classificou para o torneio. “A oferta era boa demais para ser negada e tinha tudo a ver comigo”, disse.