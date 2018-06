Especial Copa 2018: as notícias de Marketing que você não pode perder

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing, já em clima de Copa do Mundo:

Torcida da Islândia – A Skol resolveu fugir do padrão. Em vez de pedir aos torcedores brasileiros que torçam, claro, para o Brasil, a marca pediu uma ajuda para a pequena Islândia, em campanha inusitada.

Gafes – Em campanha cheia de humor, o McDonald’s resolveu provocar um pouco o ídolo italiano Pirlo e a seleção italiana. No vídeo, o repórter acha que a Itália está na Copa. Ao descobrir a dura verdade, decide pedir ajuda a outros craques, como Cafu.

Vestindo a camisa – Já a Nutella resolveu vestir a camisa para a Copa do Mundo. Em edição especial, a marca lançou novos rótulos e embalagens com as cores da Seleção Brasileira.

Os populares – Nova pesquisa mostrou quais as seleções e jogadores mais populares nas redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter. Portugal e Cristiano Ronaldo saem na frente do Brasil e de Neymar (pelo menos nesse quesito).

Otimismo – Pesquisa no Brasil mostrou quais as expectativas dos brasileiros para a Copa do Mundo e o nível de “entusiasmo” quando o assunto é ver os jogos e confiar em craques como Neymar e Gabriel Jesus.