Especial Copa 2018: as notícias de Marketing que você não pode perder

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing, já em clima de Copa do Mundo:

Menos patrocínio – Pela primeira vez, a Fifa conseguiu menos dinheiro de marcas patrocinadoras para a Copa do Mundo 2018. Marcas grandes saíram após o escândalo de corrupção que derrubou Joseph Blatter. Apesar da queda, o faturamento da entidade com a Copa aumentou, já que dinheiro de direitos de transmissão cresceram.

Sutiã – Um stories da atriz Bruna Marquezine no Instagram, antes do jogo do Brasil contra a Costa Rica, chamou a atenção. O sutiã amarelo à mostra, contudo, não era tão inocente assim: era post patrocinado para a C&A. O casal Bruna e Neymar já protagonizaram campanha para a marca no Dia dos Namorados.

Distração – Estudo da Nielsen mostra que, nessa Copa, talvez os fãs de futebol não estejam prestando atenção tanto assim na TV. Em média, os jovens tiram o olho da TV e trocam de tela 27 vezes por hora. Um pouco menos que crianças pequenas, que perdem o foco 33 vezes por hora.

Kawaca – Na Rússia, a Cachaça 51 resolveu marcar presença e tentar conquistar o coração dos locais, tão devotos da vodka. Por lá, nos cardápios, a marca brasileira virou “kawaca”, uma maneira dos nativos entenderem a pronúncia, no alfabeto cirílico.

Promoções – Com os jogos do Brasil, marcas estão aproveitando para criar algumas promoções aos consumidores. No Starbucks, a marca promete “2 por 1” de café nos dias de jogo da Seleção. Já o restaurante Mei Mei promete desconto progressivo em seu buffet para cada gol que a Alemanha sofrer.