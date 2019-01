Em SP, Netflix transforma Beco do Batman em beco do Robin

São Paulo – Famoso em São Paulo, o Beco do Batman, na Vila Madalena, atrai turistas de outras cidades e até de outros países. Celebridades internacionais costumam passar pelas ruelas grafitadas quando visitam São Paulo, como os membros da banda Rolling Stones.

Na última semana, um protesto inusitado chamou a atenção dos turistas: uma turma vestida do personagem Robin, da DC, pedia a mudança do nome do beco: de Beco do Batman para Beco do Robin.

O protesto acabou gerando muitos comentários e piadas nas redes sociais. E era exatamente o que seus organizadores queriam.

A manifestação, na verdade, era uma ação da plataforma de streaming Netflix para divulgar a sua nova série original, Titãs, que traz Robin como um dos super-heróis do grupo.