Em parceria, Guaraná Antarctica oferece 60 dias de Telecine grátis

Para comemorar o Dia das Mães, a marca de refrigerantes Guaraná Antarctica, da fabricante de bebidas Ambev, oferece 60 dias de acesso ao streaming do Telecine, com mais de dois mil filmes disponíveis no catálogo.

A ação tem como objetivo levar um pouco de diversão para o primeiro Dia da Mães em quarentena e também reforçar, para aqueles que podem, a necessidade de ficar em casa.

Para aproveitar a promoção, basta utilizar o código PIPOCAEGUARANA na página de assinatura do Telecine. O cupom será válido até dia 10 de maio.

O Telecine também preparou uma lista em homenagem ao Dia das Mães. Entre os títulos nacionais, tem o sucesso de bilheteria Minha Mãe É Uma Peça, os longas Que Horas Ela Volta?, Fala Sério, Mãe!, e Querida Mamãe. Já entre os filmes estrangeiros, as opções são Mia Madre, Tudo Sobre Minha Mãe, Ma Ma e Um Amor de Mãe.

Os cupons da promoção são limitados a um voucher por CPF e, é necessário fazer o cadastro para ter acesso a plataforma. O cancelamento pode ser imediato e online de forma simples através do site.