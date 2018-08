Em mega-ação, Renault dará 100 carros a consumidores em todo o Brasil

A Renault está de volta à mídia para apresentar a maior ação promocional do mercado automobilístico. Trata-se da promoção “Girou, Ligou, Ganhou”, que pela primeira vez, em mais de 10 anos de existência, dará 100 carros aos consumidores em todo o Brasil.

Protagonizada por Anitta, a campanha multiplataformas criada pela DPZ&T ainda promove a reunião inédita de Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso. Confira o filme produzido pela Vetor Zero que entra no ar nesta quarta-feira, (08), no intervalo da novela Segundo Sol:

“No ano em que a Renault completa 20 anos de fábrica no Brasil, a promoção mais popular do mercado está mais especial do que nunca. Somos a única montadora que oferece ao cliente a oportunidade de ganhar um carro apenas interagindo com os modelos da marca. Desta vez, a quantidade de carros, a condição comercial e a parceria com o McDonald’s dão um caráter único para esta promoção”, afirma Federico Goyret, diretor de marketing da Renault do Brasil.

“Do ponto de vista de estratégia publicitária, a campanha foi inteiramente desenvolvida Digital First. Todos os filmes foram criados para serem utilizados nos mais diversos formatos, respeitando as características de cada plataforma nas quais serão veiculados. Uma das grandes inovações nesse sentido é a produção de filmetes nativos de Whatsapp, protagonizados pela Anitta, para serem viralizados nos grupos da família, do trabalho e até mesmo de sacanagem”, reforça Cláudio Rawicz, gerente de publicidade da Renault do Brasil.

Parceria com o McDonald´s

Para potencializar a ação, Renault e McDonald’s se uniram para transformar os restaurantes em pontos de contato com a promoção da Renault. Na voz de Anitta, a campanha resgata o jingle do Big Mac, cuja letra foi alterada para destacar as vantagens da promoção. Veja a famosa canção revisitada pela cantora:

“Nós já temos histórias de parcerias com diversas marcas que nos permitem sempre apresentar produtos inovadores, mas fazer parte desta promoção com a Renault é algo inédito para nós. O Drive é um segmento importantíssimo para o McDonald’s e estamos oferecendo uma experiência que tem total coerência com o consumidor”, afirma Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil.