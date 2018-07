Em comercial, Neymar faz desabafo e admite exageros; veja vídeo

São Paulo – Três semanas depois da queda da seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar veio a público para rebater as críticas que recebeu nos últimos dias. Por meio de um comercial, com tons de desabafo, o atacante até admitiu que exagerou nas faltas recebidas durante o Mundial. Os excessos nas demonstrações de dor em campo a cada falta recebida gerou brincadeiras e até memes nas redes sociais.

“Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele”, declarou o atacante, em uma peça publicitária de um dos seus patrocinadores, a Gillette.

O vídeo, com duração de 1min30s, é ilustrado com imagens do jogador em campo na Copa. Com referências ao Mundial da Rússia, exibe fotografias do jogador rolando em campo, o que acabou se tornando a marca de Neymar nesta Copa. E também se tornou alvo de piadas na internet.

No depoimento feito ao longo do vídeo, o atacante se defendeu ao rebater as críticas que sofreu por deixar as partidas da seleção sem dar entrevistas. E negou ser um “moleque mimado”.

“Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque mimado, mas é porque eu não ainda aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo.”

O jogador reiterou que ficou abatido com a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final, diante da Bélgica. “E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei”, afirmou, no comercial veiculado na TV Globo, na noite deste domingo.

“Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado. Eu demorei para aceitar as suas críticas, eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. E quando eu fico de pé, ‘parça’, o Brasil inteiro levanta comigo”, declarou.