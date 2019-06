Em clima de inverno, Outback lança versão própria de “fondue”

São Paulo – Festivais de foundue são um hit no inverno dos restaurantes e bares brasileiros. De olho nessa onda, a rede Outback Steakhouse resolveu incluir pela primeira vez o prato de origem suíça em seu cardápio.

A novidade chega em duas versões, doce e salgada, com um toque da marca norte-americana: o mix de queijos e a calda de chocolate serão servidos no icônico pão australiano do restaurante, desta vez em formato de bowl, ao invés da tradicional panela do fondue.

“Sabemos que o fondue é um produto bastante querido e consumido, especialmente durante o inverno e, por isso, decidimos reinventar esse clássico. E para oferecer uma experiência única aos fãs de fondue e da marca, surgiram essas duas versões que trazem itens icônicos”, diz ao site EXAME Renata Lamarco diretora de Marketing do OutbackBrasil.

“A versão salgada, por exemplo, traz um creme de queijo com um toque do nosso molho ranch acompanhado de camarões empanados, fritas e Royal Bites [cubos de ribs empanados no mix de temperos da cebola da casa), além de filet mignon em tiras e cubos de frango grelhados. Já a versão doce traz a mesma calda de chocolate servida em nossa sobremesa mais famosa, o Chocolate Thunder From Down Under”, explica.

Servindo em média três pessoas, a versão salgada, batizada de Cheese Fondue, sai por R$ 75 e a doce, ou Chocolate Fondue, R$ 60,00.

Fondue salgado do Outback: mix de queijos com um toque de molho ranch servida com filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados, fritas e os Royal Bites.

O cliente pode pedir o combo com os dois sabores pelo preço de R$ 120. As novidades chegam ao cardápio na segunda-feira (03/06) e ficam disponíveis por tempo limitado em todas as unidades do Outback do Brasil.

Atualmente a rede possui 97 restaurantes no país e está presente em 39 cidades, 15 estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países entre Américas, Ásia e Oceania.

Desde o começo do ano, a rede já inaugurou cinco restaurantes, incluindo o primeiro Outback do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. “Esse movimento marcou nossa entrada no estado, mais um passo importante na consolidação da nossa marca no Brasil”, conta a diretora de marketing.

Na próxima terça-feira, dia 04/06, a rede vai abrir a segunda unidade na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, desta vez na cidade de São João do Meriti no Shopping Grande Rio. E no dia 25 de junho, abrirá as portas de um novo Outback em Belo Horizonte, agora no Shopping Del Rey. Com essa inaugurações, a marca fechará 2019 com 99 restaurantes no Brasil.