Em campanha, profissionais de saúde são transformados em super-heróis

Um movimento das subsidiárias europeis da agência de publicidade McCann buscou homenagear os profissionais de saúde, especialmente aqueles que trabalham no comabte à covid-19.

Em Belgrado, capital da Sérvia, o resultado foi uma série de cartazes nas quais as marcas nos rostos dos profissionais remetem aos personagens das histórias em quadrinhos, como Homem Aranha e Batman.

A inspiração foi as marcas que os equipamentos individuais de proteção fazem na pele dos profissionais.

A campanha nomeada “Thank you, doctor” contabilizou mais de 100 homenagens com direferentes soluções criativas ao redor do continente europeu.