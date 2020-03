Em campanha, Hering quer acabar com o termo “tomara que caia”

São Paulo — A fabricante de roupas Cia Hering lança o movimento “Liberdade é básico” com o objetivo de combater termos sexistas em seu setor a partir da sua marca Hering.

A primeira campanha busca substituir o termo “tomara que caia” para blusa sem alça. Para isso, a Hering está lançando um modelo exclusivo e limitado de blusa à venda no site da marca, com o convite para que as mulheres postem suas fotos com a peça e a hashtag #BlusaSemAlça.

A atriz Mariana Ximenes e outros influenciadores participarão da campanha ao longo de 2020. O movimento contará com ações e produtos que serão divulgados em breve.

A campanha com causa busca fortificar uma imagem que passou por crises recentes. Em fevereir, a Hering lançou uma camiseta com a frase “Que se dane a cerveja artesanal” e gerou uma grande polêmica nas redes sociais.

Muitos consumidores da bebida criaram a hashtag #quesedaneahering para iniciar um boicote à marca de roupas. Anteriormente, foi retirada das lojas uma peça com a estampa “Meu pet é mais inteligente que seu filho”.

A companhia de 140 anos, que vinha registrando alta nas vendas em sete trimestres consecutivos, teve queda de 4% nos três últimos meses do ano passado.

A ação de marketing é mais uma estratégia de crescimento junto à novos usos de tecnologia e planos com investidores.