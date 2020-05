Em campanha de Dia das Mães, brMalls dá bônus de 20% em voucher

brMalls: enquanto shoppings permanecem fechados, ações online tentam salvar vendas no Dia das Mães brMalls: enquanto shoppings permanecem fechados, ações online tentam salvar vendas no Dia das Mães

Data importante para o comércio no Brasil, o Dia das Mães — assim como a Páscoa — vai sofrer o impacto da pandemia de covid-19. Para potencializar as vendas, a brMalls, que administra 25 shoppings no Brasil, faz campanha durante todo o mês de maio.

Na ação, clientes podem acessar um site e escolher opções de vale-presente das marcas que integram a campanha. Ao adquirir um vale de 100 reais, o consumidor ganha um bônus de 20%. Em 11 dos 25 shoppings, a compra do vale também dá direito a um kit da L’Oréal, que inclui quatro itens da marca Maybelline NY.

A iniciativa deve beneficiar cerca de 2 mil lojistas que operam nos empreendimentos da brMalls e integra o programa Juntos pelo Varejo — um conjunto de iniciativas lançado pela companhia para dar suporte aos lojistas durante a crise.

Os vouchers podem ser usados nas lojas até o dia 31 de agosto de 2020. O prazo permite que o consumidor decida a melhor data para visitar o shopping e retirar as mercadorias. As entregas em casa são uma opção para shoppings de São Paulo e do Rio. Os lojistas recebem o valor da venda no prazo de um mês, para ter fluxo de caixa.

Os shoppings, por enquanto, permanecem fechados.