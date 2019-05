Em anúncio desolador, criança ensina como sobreviver a tiroteio em massa

São Paulo – Em pleno século 21, nenhuma criança deveria ter que aprender táticas de sobrevivência na escola. A ironia é que os assassinatos em massa se tornaram tão comuns em estabelecimentos de ensino desde os ataques na Columbine High School em 1999, que hoje as crianças americanas estão versadas no assunto.

Com exercícios de sobrevivência a tiroteios em massa cada vez mais comuns na programação escolar, os estudantes poderiam até mesmo conduzir sessões de treinamento similares para adultos. Imaginou a cena?

É o que fez a nova campanha do movimento “March For Our Lives” (Marcha pelas Nossas Vidas), que luta contra a venda indiscriminada de armas nos Estados Unidos, produzida em parceria com a agência McCann New York.

O vídeo retrata a cena hipotética de uma menina liderando uma sessão de treinamento para um grupo de funcionários em um escritório na Califórnia.

“Se houvesse um atirador ativo, todos vocês estariam mortos”, diz a garota, identificada como Kayleigh.

“Quando você fala em voz alta, o atirador pode descobrir onde você está se escondendo”, alerta ela. “Às vezes, jogamos o jogo do ‘Quem fica mais quieto por mais tempo’”.

Ela aconselha os funcionários a bloquearem as portas com móveis e as janelas com papel para não serem vistos. “Você não pode chorar”, diz ela, ” e se o atirador entrar na sala, gritar não ajudará”, acrescenta. “Você tem que lutar”.

Entremeado por imagens reais de massacres, o vídeo termina com a criança recordando uma música que a professora costumava cantar para ajudar os estudantes a lembrar do que fazer nessas situações.

“Bloqueio, bloqueio, vamos todos nos esconder”, ela canta. “Tranque as portas e fique dentro. Agache-se, não faça nenhum som.”

De acordo com a March For Our Lives, 95% das escolas públicas americanas praticam exercícios de sobrevivência a um tiroteio em massa.