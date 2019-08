Em ação inédita no Brasil, Nubank estreia anúncio de 1 hora no YouTube

São Paulo – A duração dos anúncios no YouTube pode ser desagradável, mas o Nubank não parece estar muito preocupado com isso. Em investida inédita no Brasil, a fintech estreia nesta quinta-feira um vídeo publicitário no YouTube com duração de uma hora. Isso, mesmo: 60 minutos.

O mote do filme é a gastança da vida moderna com comida, seja pela hábito de mais pessoas comerem fora de casa, seja pelo uso crescente de aplicativos de delivery. Afinal, não faltam razões para querer comer bem – e o anúncio elenca cerca de mil motivos.

“Vale refeição acumulou, você quer comer bem. Trabalhou até tarde, você quer comer bem. Saiu mais cedo, você quer comer bem. Entregou um projeto grande, você quer comer bem”…e por aí vai.



O objetivo é mostrar que esse comportamento pode comprometer o orçamento dos usuários, se eles não fizerem um planejamento financeiro adequado. Segundo pesquisa do Guiabolso, plataforma de organização das finanças pessoais, só os gastos com os principais apps de delivery de comida, comprometem, em média 8,1% da renda das pessoas.

A ação faz parte da campanha em torno da função Guardar Dinheiro da NuConta, que a fintech lançou em maio deste ano. Lançada em 2017, a conta digital já possui mais de 8 milhões de clientes. Idealizada pelo Creative Lab, a agência in-house do Nubank, a peça será veiculada antes da transmissão de outros vídeos no YouTube e pode ser pulada depois de 30 segundos. Ela estreia nesta quinta-feira e ficará no ar por uma semana.

Sexta maior instituição financeira do país em número de clientes Nubank é hoje a principal fintech da América Latina, com mais de 12 milhões de clientes. Desde 2014, o Nubank já captou cerca de US$ 820 milhões em sete rodadas de investimento. Na maior delas, ocorrida neste mês, o Nubank levantou US$ 400 milhões e foi avaliado em US$ 10,4 bilhões.