Em ação inédita, Itaú dá desconto de 50% em ingressos no Masp

São Paulo – Clientes do banco Itaú já estão acostumados com a meia-entrada para assistir filmes nas unidades do Espaço Itaú de Cinema. Agora, eles também terão 50% de desconto para conferir as exposições no Masp, que em 2019 são todas de artistas mulheres.

Para validar o desconto, que tem direto a um acompanhante, os clientes precisam apresentar um cartão do banco na bilheteria do museu.

Divulgada em primeira mão para o site EXAME, o desconto especial é válido para quatro datas específicas: 19/07, 08/09, 01/11 e 15/12.

Em nota, o Itaú diz que a promoção tem o intuito de apoiar cada vez mais ações que envolvam mulheres e promovam sua participação na cultura do país.

Confira a programação de 2019 do museu:

Djanira, Artista do Povo (28/02 – 02/06)

Tarsila Popular (04/04 – 28/07)

Lina Bo Bardi: Habitat (04/04 – 28/07)

História das Mulheres, Histórias Feministas (22/08 – 17/09)

Leonor Antunes (12/12 – 04/20)

GEGO (12/12 – 04/20)

Serviço

Local: MASP – Av. Paulista, 1578

Horário de Funcionamento: Terça a Domingo (10h -18h, bilheteria aberta até 17h30). Terça (entrada gratuita).

Valor: R$ 20 (meia entrada para clientes Itaú)