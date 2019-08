Em ação inédita, Heinz instala mobiliário urbano com aroma de bacon

São Paulo – A marca de ketchup Heinz instala em São Paulo o primeiro mobiliário urbano com aroma de bacon do Brasil. A ativação sensorial faz parte da campanha da marca para atrair visitantes para a 7ª edição do Bacon Day Festival, que acontece no restaurante Big Kahuna, de 31 de agosto a 8 de setembro.

O evento tem a Heinz como patrocinadora oficial e homenageia o Dia do Bacon, celebrado mundialmente. E também está ligada ao Ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada, produto que a marca lançou em 2018.

Foram vendidas mais de 1 milhão de unidades até agora (desde novembro, quando o produto chegou ao mercado oficialmente), o dobro do esperado, segundo a marca.

A campanha desenvolvida pela agência Africa conta ainda com outras três peças de out of home instaladas próximas a restaurantes fast food na região da Avenida Paulista e Jardins.

“Não sabendo que era impossível, foi lá e colocou Bacon em tudo. Até no Ketchup” e “Mais bacon, por amor” são algumas das mensagens que as pessoas vão poder ver durante o final de semana em São Paulo.