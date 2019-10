Em ação de Halloween, Burger King envia “boleto bancário” para clientes

São Paulo – Na sua nova campanha de Dia das Bruxas, a rede de fast-food Burger King resolveu brincar com um dos maiores medos dos brasileiros: boleto bancário. A rede iniciou a semana mandando aos clientes boletos que simulam uma conta a ser paga, mas que na realidade são um cupom de desconto de lanche.

Batizado de boleto Whopper, o cupom dá desconto na compra do combo que leva o hambúrguer carro-chefe da casa: cada combo (free refil + batata média + Whopper) sairá por R$ 15,00 (quase 50% do valor normal, segundo a marca).

Dez mil consumidores receberam o cupom em casa, via mala direta. Também é possível acessar o site www.boletodobk.com.br e enviar o boleto para os amigos por email.

As trocas dos boletos pelo desconto na compra do Whopper vão acontecer apenas no dia 31 de outubro. A campanha, que conta com peças para internet e filme de 30 segundos, é assinada pela agência DAVID.