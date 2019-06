Em ação com Brahma, Gol vende passagem internacional a preço de cerveja

São Paulo – A companhia aérea GOL, em parceria com a cerveja Brahma, venderá passagens aéreas ao custo de uma latinha de cerveja durante a partida entre Brasil x Venezuela, no próximo dia 18, pela CONMEBOL Copa América 2019.

Na data, será possível adquirir uma passagem aérea internacional ao preço de R$ 3,90 mais a taxa de embarque para os países que participam do torneio.

Mais de 100 passagens serão disponibilizadas (considerando ida e volta) de Guarulhos (GRU) para Buenos Aires, Argentina, (EZE); Montevidéu, Uruguai (MVD); Quito, Equador (UIO); Lima, Peru (LIM); Santiago, Chile (SCL); Assunção, Paraguai (ASU); e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia (VVI).

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site da GOL entre 21h30 e 23h30. O período dos voos será válido de 3 a 11/10/2019 para todos os destinos citados, com exceção do trecho para Lima (PER), cuja validade será entre 20 a 28/12/2019.