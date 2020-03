Elo faz gincana online e distribui ingressos para show do Backstreet Boys

São Paulo — A operadora de cartões Elo é patrocinadora oficial da turnê do grupo americano Backstreet Boys no Brasil.

Para presentear os fãs do grupo foi criada uma gincana com dez tarefas que valem um par de ingressos para cada fã que realizar primeiro os desafios dentro do prazo estabelecido.

Desta segunda-feira, 2, até quarta-feira, 4, serão divulgadas as missões no site e nas redes sociais da marca. Todas terão um prazo específico para realização e serão avaliadas por uma comissão para a definição dos vencedores das entradas para o show da banda em São Paulo.

No primeiro desafio, por exemplo, os participantes têm 3 horas para mudar todos os ícones da área de trabalho do seu computador para imagens de álbuns/singles dos Backstreet Boys e mandar uma foto para comprovar no hotsite da ação.

A promoção é válida para todos os clientes cartão Elo residentes no Brasil. Caso os premiados morem a mais de 200km de distância do local do show, terão direito a passagem aérea, hospedagem, alimentação e transporte até o estádio.

“Sabemos que os Backstreet Boys têm muitos fãs pelo Brasil, então pensamos em uma ação que premie com uma experiência única aqueles que realmente conhecem e amam a banda”, diz Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo.

Entre os dias 11 e 15 de março o grupo se apresenta em Uberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro e São Paulo os ingressos esgotaram em poucas horas.

O patrocínio da Elo no evento é uma aposta da marca em atrações de sucesso na década 1990. Um exemplo, foi o apoio na turnê da dupla brasileira Sandy & Junior, na qual os primeiros ingressos eram vendidos exclusivamente para clientes Elo. Naquele período, a emissão de cartões quadruplicou.

“Percebemos que os shows são bons momentos de se conectar de forma apaixonada com os clientes da marca”, diz.