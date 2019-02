Ellen DeGeneres e Gap lançam roupas empoderando garotas

São Paulo – A apresentadora Ellen DeGeneres e a varejista de moda Gap se uniram para lançar a linha de roupas GAPKids x ED Collection. Empoderar garotas é o objetivo das duas gigantes.

No vídeo acima – ao som de Deceptacon, da banda feminista Le Tigre –, uma diversidade de garotinhas se diverte usando as roupas da linha.

Como você pode perceber, as peças desafiam as concepções da sociedade sobre o que é “roupa de menina” e “roupa de menino”, misturando as duas seja na vestimenta ou no comportamento.

No site oficial, a Gap diz:

“A colaboração se dedica a apoiar garotas pelo que elas são, seja no skateboard ou na dança, usando vestidos ou jeans, construindo fortalezas ou pintando arcos-íris, ou tudo entre as duas coisas. Nós encorajamos garotas de todo lugar a terem orgulho do que as faz únicas”.