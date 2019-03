Eles cresceram: Dolly recria campanha de Páscoa com crianças

São Paulo – O personagem Dollynho, da marca de refrigerante Dolly, se tornou um ícone da cultura popular e da internet desde a sua primeira aparição, em 2004. De lá para cá, não faltaram memes e “homenagens”, arrancando boas risadas do público.

Dollynho também é muito lembrado por uma campanha de Páscoa de 2009, onde ele interage com crianças pequenas vestidas de coelho. Dez anos depois, a marca decidiu recriar a campanha.

Para a Páscoa desse ano, as crianças originais – filhos do dono da Dolly, Laerte Codonho, agora pré-adolescentes – recriaram as cenas de 2009. Novamente, as famigeradas roupas de coelho. Cenas da primeira versão se mesclam às novas. É a primeira atualização do comercial: a versão de 2009 era veiculada a cada Páscoa há quase uma década.

Apesar do humor envolvendo a campanha, ela sempre trouxe dor de cabeça. À época, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) investigou o comercial e o julgou inadequado, já que havia crianças cantando o jingle da marca, o que configura verbalização do consumo – e crianças não podem protagonizar comerciais desse tipo, pois seria publicidade infantil indevida.

A Dolly acabou, com sucesso, entrando na Justiça para impedir que o Conar pudesse investigar sua campanha de Páscoa. O Conar não tem poder judicial e coercitivo e não pode, de fato, impedir uma campanha de ser usada por uma marca. Ela autorregula o mercado publicitário e espera, em um acordo silencioso, que marcas e agências de publicidade cumpram as decisões.

A campanha de Páscoa, lúdica e inocente, traz nas entrelinhas a nostalgia de tempos mais simples. É que, para a Dolly, o presente não anda nada confortável. Em janeiro desse ano, Codonho foi preso acusado de fraude de 4 bilhões de reais. No mesmo mês, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, dizendo estar à beira da falência.

Confira o comercial original e depois a recriação para a Páscoa 2019: