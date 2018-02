E a Land Rover resolveu lançar um… Smartphone

Algumas extensões de marca são curiosas, mas ao mesmo tempo extremamente oportunas, pelo menos sob o ponto de vista do marketing. Assim é o Land Rover Explore. Segundo a marca, o novo aparelho, que foi apresentado hoje (22) ao mundo, promete ser tão robusto e capaz como o novo Discovery, veículo que inspirou a novidade. O smartphone é desenvolvido pela empresa, em parceria com o Bullitt Group.

O lançamento foi revelado durante o Congresso Mundial de Mobilidade, em Barcelona. O telefone tem capacidade para permanecer ligado por dois dias completos em uso normal. A ideia é que a bateria de 4000mAh permita que o celular acompanhe os consumidores enquanto eles percorrem grandes distâncias a pé, pedalando ou mesmo esquiando.

A vida útil da bateria ainda pode ser duplicada com o uso do Adventure Pack, acessório que também aumenta a confiabilidade e precisão do sinal GPS, melhorando o mapeamento.

Com uma proposta aventureira, o Land Rover Explore suporta uma imersão de até 1.8 metros de profundidade na água – inclusive salgada – além de funcionar mesmo em temperaturas extremas, umidade, choque térmico e exposição à vibração.

A ideia é que todas essas características permitam que o aparelho continue funcionando sem problemas, mesmo sob forte chuva, durante uma trila enlameada, em uma tempestade de neve ou mesmo durante um mergulho no mar.

Com sistema operacional Android, o aparelho possui um painel de controle para o acesso instantâneo às informações meteorológicas e aos dados dos sensores do dispositivo. A tela Full HD funciona com luz solar brilhante e pode ser controlada com luvas ou dedos molhados. O Land Rover Explore também é totalmente compatível com todos os aplicativos do sistema de entretenimento InControl Apps, oferecidos nas linhas de veículos da Jaguar e da Land Rover.

O aparelho estará disponível para venda a partir do próximo dia 26 de Abril, e será comercializado por meio do site ou em alguns representantes da marca no Reino Unido, Alemanha e Bélgica. O modelo tem preço em libras esterlinas entre £599 e £649, dependendo do pacote de opcionais.

Ainda não há não há previsão para o aparelho ser comercializado no Brasil.

