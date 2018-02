Doritos patrocina Lollapalooza 2018 e traz novas embalagens

São Paulo – Com o mote “Um é pouco, dois é bom, três é bold”, a Doritos anunciou essa semana sua campanha de divulgação do Lollapalooza Brasil 2018, que este ano acontece entre 23 e 25 de março, em São Paulo.

A marca será uma das patrocinadoras master do festival e terá um espaço próprio no evento, com ativações para o público.

Com a hashtag #DORITOSTh3ory, a campanha digital da marca brinca com o mistério do número três e pretende desafiar consumidores sobre as suas “terceiras intenções” no festival.

A criação da campanha e dos comerciais ficou por conta da agência AlmapBBDO.

A estratégia vai de encontro ao mote global da marca atualmente: “For The Bold”.

A marca ainda lança três embalagens novas especiais do Lolla, com os sabores Original, Quejo Nacho e Sweet Chili.

Elas poderão ser encontradas em pontos de venda na região Sudeste. Eles também serão vendidos dentro do evento.

Confira: